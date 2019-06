Guilherme Nunes aguarda janela em busca de saída do Santos

Afastado do elenco profissional, Guilherme Nunes aguarda pela janela internacional de transferências, a partir de 1 de julho, para ser negociado pelo Santos.

O volante de 20 anos atraiu interesse do América-MG, Atlético-GO, Coritiba, Figueirense e Guarani, todos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas prefere aguardar por uma oportunidade no exterior.

Além da preferência por uma equipe da primeira divisão ou de fora do Brasil, uma questão contratual atrapalhou as tratativas recentes. Guilherme recebeu um aumento salarial automático em maio e tem vencimentos considerados altos para quem não está nos planos da comissão técnica para o grupo principal.

Guilherme Nunes tem reforçado a equipe sub-20 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na vitória por 3 a 1 sobre o Paraná, na última quinta-feira, o meio-campista deu bonita assistência para Moraes marcar um dos gols.

Bolão do Guilherme Nunes para Moraes fazer o terceiro gol do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Paraná, ontem, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Fora dos planos de Sampaoli, o volante foi o capitão #GazetaPeixe pic.twitter.com/EmdhSiR09G — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 7 de junho de 2019

Destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, Guilherme tem apenas seis jogos como profissional do Santos. O contrato vai até 29 de abril de 2023. O Peixe detém 70% dos direitos econômicos.