Guedes agradece chegada de Levir e vibra com ‘renascimento’ no Santos

Daniel Guedes esteve muito próximo de deixar o Santos no início do ano. Além de ser preterido pelo técnico Dorival Júnior, o lateral-direito também vinha recebendo sondagens de Botafogo, Napoli e Hamburgo. Porém, mesmo com todas as adversidades, ele decidiu ficar e foi recompensado com a chegada de Levir Culpi.

Com o novo treinador, o Guedes‘tomou’ de Matheus Ribeiro o posto de primeiro reserva, voltou a ganhar oportunidades entre os titulares e foi o herói do Peixe nesta quarta-feira, quando anotou o gol da vitória santista por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no estádio Independência. Por conta disso, o lateral-direito fez questão de agradecer Levir e ainda mandou um recado ao ex-treinador.

“O Levir é super tranquilo, dá toda a confiança para o atleta para que dentro de campo possa atuar da melhor forma possível. Nos deixa tomar algumas decisões por conta própria, nos deixa muito à vontade. Agradeço pela contratação dele, combina com o Santos, me dá confiança, vai me dar rendimento e fará a diferença para minha carreira. Todos que me derem confiança e oportunidade eu agradeço”.

“Eu nunca cheguei a conversar com o Dorival, nunca teve interesse da minha parte também. Ele não falou nem sobre contratação de sair, empréstimo, nada. O futebol é dinâmico. Às vezes as coisas acontecem, às vezes você agrado alguns e desagrada outros. Mas ele é o treinador. E eu estou aqui para fazer o meu trabalho e para quando a oportunidade aparecer. Ele achou que precisava trazer mais alguém e trouxe. Acho que as oportunidades voltaram a aparecer. Cada um segue seu rumo”, ressaltou o jovem de 23 anos.

E após salvar o Santos contra o Galo, Daniel Guedes deve ser titular mais uma vez contra o Vasco, no domingo, no estádio Nilton Santos. Isso porque Victor Ferraz ainda se recupera de dores no joelho esquerdo e não treinou em campo nesta quinta-feira.

“Com esse problema do Ferraz eu acho que a sequência aumenta. Estou pronto para a oportunidade e triste pelo meu companheiro. Espero que se recupere e volte o mais rápido possível. Mas quando a oportunidade aparecer, independentemente de como apareça, estarei pronta Se isso acontecer eu vou ficar muito feliz”, concluiu Guedes.