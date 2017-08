Golaço e suspensão garantem Alison como titular contra o Avaí

Alison foi de vilão a herói em pouco tempo no Pacaembu. Escolhido para substituir Renato no segundo tempo, o jovem de 24 anos deixou Willian Arão livre para colocar Felipe Vizeu na cara de Vanderlei e virar o jogo para Flamengo, nesta quarta-feira. Porém, quando a derrota do Santos parecia certa, o volante se redimiu, acertou uma pancada de fora da área e empatou a partida, que acabou com a vitória do Peixe por 3 a 2, com gol de Ricardo Oliveira no fim.

O tento importante, aliada a suspensão de Yuri, que levou o terceiro amarelo, garantem Alison entre os titulares do alvinegro no próximo domingo, contra o Avaí, às 19h (de Brasília), na Ressacada, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Eu não esperava esse chute. Eu deveria esperar, mas não esperava isso do Alison. Mas o chute do eu Flamengo também não esperava, teve uma trajetória impressionante. Os jogadores brilharam e isso traz o torcedor. Isso pode conduzir o Santos para as finais dos campeonatos”, brincou o técnico Levir Culpi após o triunfo sobre o Fla.

“Fui muito feliz no chute. É importante arriscar de fora da área. Graças a Deus pude ajudar com um gol. Logo eu que não costumo fazer gols” disse Alison na saída do gramado.

Com a vitória sobre o Flamengo, o Peixe se mantém em terceiro do Brasileirão e retorna aos trabalhos no CT Rei Pelé na tarde desta quinta-feira.