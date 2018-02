Gabigol cita Totti para minimizar fama de ser jogador de um time só

Gabigol foi revelado nas categorias de base do Santos e logo se firmou no elenco profissional, chamando a atenção do futebol europeu. O atacante foi contratado pela Internazionale-ITA, não atuou, e seguiu sem ser utilizado em empréstimo ao Benfica-POR. No retorno ao Peixe, porém, são três gols em três jogos.

Diante dessa trajetória, parte do público acredita que o camisa 10 é jogador de um time só. O Menino da Vila não se importa com essa fama e cita um ídolo da Roma-ITA para se justificar.

“Totti foi jogador de um time só. Por que o Gabriel não pode ser?”, disse Gabigol, em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Totti foi meia da Roma durante toda a sua carreira e se aposentou em junho de 2017. Santista de coração, Gabigol disse na sua chegada que gostaria de ficar para sempre na Vila Belmiro, mas, nesta segunda-feira, afirmou que deve retornar em breve ao futebol italiano.

