Ferraz volta e deve reforçar Santos contra o Fla; Gustavo Henrique e Oliveira treinam

O Santos pode ter três reforços de peso para o duelo decisivo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque Victor Ferraz, Ricardo Oliveira e Gustavo Henrique participaram de um treino coletivo na tarde desta segunda, no CT Rei Pelé.

O lateral-direito está praticamente garantido. Ele está recuperado de uma contusão no joelho esquerdo, sofrida no clássico contra o São Paulo, no dia 9 de julho, e deve entrar na vaga de Daniel Guedes.

Já Gustavo Henrique e Ricardo Oliveira ainda são dúvidas. Apesar de já estarem treinando sem problemas, os dois estão afastados há um bom tempo e ainda precisam readquirir o ritmo de jogo. A tendência é que eles estejam liberados para o próximo domingo, no embate diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a dupla tem chances de ficar pelo menos no banco contra o Fla.

O zagueiro está fora de combate desde setembro do ano passado após passar por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já o centroavante não atua desde o dia 3 de junho, na derrota para o Corinthians, em Itaquera, pelo Brasileirão. De lá pra cá, o camisa 9 se recuperou de uma contusão no tornozelo e também ficou afastado dos gramados por causa de uma pneumonia.

Zeca, por sua vez, não treinou com bola nesta segunda. Ele continua fazendo trabalhos de prevenção por conta de dores na panturrilha esquerda. O lateral-esquerdo não joga desde o revés para o Cruzeiro, no último dia 28 de maio.

Por fim, Matheus Jesus, apresentado nesta segunda, e Luiz Felipe, apenas correram em volta do gramado.