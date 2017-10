Ferraz e Bruno Henrique treinam e devem reforçar o Santos no clássico

O técnico Levir Culpi deve contar com os retornos de Bruno Henrique e Victor Ferraz para o jogo do Santos contra o São Paulo, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante viu as dores na panturrilha esquerda diminuírem nos últimos dias e voltou a treinar normalmente neste semana. Ele ficou fora conta Vitória, Sport e Atlético-GO, respectivamente.

Já Victor Ferraz está em fase final de recuperação de uma lombalgia. Ele já havia iniciado a transição para o campo na última semana. Porém, o camisa 4 só treinou com o restante do elenco nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Na atividade desta quarta, o elenco foi dividido em dois grupos. Uma leva de jogadores fazia trabalhos físicos em campo, enquanto a outra estava na academia. Antes, todos assistiram a vídeos separados pela comissão técnica com lances e jogadas do São Paulo.

Sendo assim, a equipe comandada por Levir Culpi deve jogar o clássico com: Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Renato (Matheus Jesus) e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira.