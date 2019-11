Ferraz desfalca o Santos contra o Botafogo; veja lista de relacionados

Victor Ferraz, com virose, desfalcará o Santos mais uma vez. Fora diante do Bahia, o capitão também será ausência contra o Botafogo neste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alison, suspenso, é outra baixa para o técnico Jorge Sampaoli. Diego Pituca, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, reforça o time titular.

A provável escalação do Peixe é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Alvinegro ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 55 pontos, a cinco do Palmeiras e a 13 de distância para o líder Flamengo.

Veja os 23 relacionados:

Goleiros: Everson, Vanderlei e João Paulo;

Laterais: Pará, Jorge e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Aguilar;

Meio-campistas: Diego Pituca, Carlos Sánchez, Evandro, Jobson e Jean Mota;

Atacantes: Marinho, Soteldo, Eduardo Sasha, Tailson, Venuto, Derlis González e Uribe.