Everson elogia Romário, que pode ser “reforço” do Santos

O Santos pode ter um “reforço” para a lateral esquerda nas próximas semanas. Romário está emprestado ao Mirassol até 30 de abril e deve retornar ao Peixe.

O Alvinegro ainda não tem uma definição sobre o lateral de 28 anos, mas não descarta a observação do técnico Jesualdo Ferreira nos treinamentos. Ele foi titular absoluto do Mirassol até a paralisação do Campeonato Paulista por causa do coronavírus.

Everson, companheiro de Romário no Ceará, aprova a reintegração.

“Eu tive o prazer de jogar com Romário e Felipe Jonatan no Ceará. Romário eu joguei em 2017, na Série B, e conquistamos o acesso. Nos ajudou muito no acesso, veio para o Santos e eu não acompanhei a passagem. Voltou para o Ceará depois. É um bom lateral, que fecha bem a linha de marcação. Se a diretoria aprovar a volta dele, com certeza está esperando a oportunidade para mostrar seu futebol mais ainda”, disse Everson, à Rádio Globo.

O Santos só tem Felipe Jonatan como opção para a ala. Diante desse cenário, Romário pode ser uma alternativa para Jesualdo. Alan Cardoso e Lucas Sena, do time B, ainda não chamaram a atenção da comissão técnica. Luan Peres, Jean Mota e Diego Pituca podem ser improvisados na função.

