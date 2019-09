Evandro passa por novo exame e pode desfalcar o Santos outra vez

Evandro pode ser desfalque do Santos pela quarta vez consecutiva diante do Fluminense na próxima quinta-feira, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O departamento médico liberou o meio-campista para trabalhar com bola após edema na coxa esquerda, mas a dor muscular continuou. Uma nova ressonância magnética foi marcada para essa segunda.

Evandro ficou só na fisioterapia na sexta, sábado e domingo. O técnico Jorge Sampaoli contava com o atleta como titular e chegou a observá-lo no 11 inicial na semana passada.

Sem Evandro, o meio-campo foi composto por Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez na derrota por 3 a 0 para o Grêmio no último sábado, na Vila Belmiro.

O Santos ocupa a terceira colocação no Brasileirão, com 37 pontos – agora a cinco do Palmeiras e a oito do líder Flamengo.