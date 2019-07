Evandro chama a atenção de Sampaoli, que vê Jobson ainda em falta no Santos

Evandro ainda não estreou, mas deve ganhar minutos em breve. O meio-campista ex-Hull City, da Inglaterra, tem agradado a Jorge Sampaoli nos treinamentos do Santos.

Sampaoli vê Evandro bem ambientado à filosofia de jogo, porém, sem a condição física ideal. Ele está há mais de dois meses sem atuar e chegou ao Peixe com poucos quilos a mais.

Evandro está habituado ao esquema tático atual do Alvinegro, sem um meia-armador fixo. Ele pode atuar centralizado ou caindo mais pelos lados do campo. Em jogo-treino contra a equipe sub-23 na última segunda-feira, o jogador deu uma assistência para Marinho e teve boa atuação.

Outro destaque na atividade do CT Rei Pelé foi Jobson. O volante, também sem estrear, fez um dos gols do empate em 2 a 2 – um golaço por cobertura. Sampaoli, em compensação, ainda não se empolga.

A comissão técnica vê dificuldade de Jobson em se adaptar ao sistema de jogo, conduzindo muito a bola e demorando para tomar decisões. Houve evolução, mas nada suficiente para brigar efetivamente por posição até o momento. Contra o Avaí, por exemplo, Sampaoli optou por Felipe Jonatan improvisado no meio – o lateral-esquerdo foi um dos destaques e fez o terceiro gol.

Destaque do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista, Jobson chegou em abril e só jogou pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele e Evandro disputam posição no meio-campo com Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota, Alison, Cueva e o próprio Felipe Jonatan.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com