Estudo aponta Santos com o 3º maior superávit entre clubes brasileiros em 2019

Em um estudo divulgado pela Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo, avaliação de marcas e de propriedades esportivas, o Santos foi apontado como o 3º clube brasileiro de maior superávit em 2019. A análise conta com 16 equipes do Brasil e foi baseada nos balanços financeiros divulgados pelas próprias.

Segundo o estudo, o Peixe apresentou um superávit de R$ 23,5 milhões em 2019. Apenas Athletico-PR (R$ 63,5 milhões) e Flamengo (R$ 62 milhões) obtiveram números melhores. Em 2018, o Santos relatou um déficit de R$ 77,4 milhões.

Um dos fatores que contribuiu para o número positivo foi o crescimento das receitas do clube da Vila Belmiro, que aumentaram de R$ 217,8 milhões em 2018 para R$ 399,8 milhões em 2019, uma alta de 84%.

O Alvinegro Praiano também foi apontado como o 7º clube menos endividado do estudo, na frente dos rivais Palmeiras, São Paulo e Corinthians e atrás de Ceará, Fortaleza, Goiás, Bahia, Ahtletico-PR e Grêmio. As dívidas santistas passaram de R$ 445,9 milhões em 2018 para R$ 441,7 milhões em 2019.

Da mesma forma, o desempenho do Santos no indicador custos com futebol sobre receitas, que analisa os gastos do time em relação ao que foi arrecadado, foi satisfatório. O Peixe gastou R$ 274,3 milhões na última temporada e ficou com 69% no indicador, no qual 73% seria o limite ideal.

Em 2019, o Santos foi semi-finalista no Campeonato Paulista, foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Liverpool-URU, foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil e alcançou a 2ª colocação no Campeonato Brasileiro.

