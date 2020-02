Esposa dá indícios de transferência de Cueva para o futebol mexicano

Christian Cueva está muito próximo de acertar sua saída do Santos. Sem espaço na equipe da Vila Belmiro, o jogador peruano deve ter o México como o seu destino, mais especificamente o Pachuca. Nesta quarta-feira, a esposa do meia utilizou seu stories para dar uma dica sobre a mudança de país do atleta.

Pámela López publicou uma foto com uma mala de viagem e uma passagem de avião. Além disso, utilizou emojis que fazem remetem ao México: a bandeira nacional, uma pimenta e um taco, prato típico do país.

O interesse do Pachuca na contratação de Cueva tem sido noticiado pela imprensa mexicana desde a semana passada. No domingo, o técnico da equipe que está próxima de acertar com o meia falou sobre a negociação do clube com o jogador.

“Eu não falo sobre nosso mercado de transferências. Ele ainda não está fechado, mas esperamos que logo seja resolvido”, afirmou ao jornal Tiempo Extra.

Cueva acredita ter o direito de procurar outro clube, já que o Santos tem dívidas junto ao jogador, por remunerações atrasadas. A informação foi publicada originalmente pelo Globoesporte. Na teoria, o Santos teria a obrigação de comprar o jogador em definitivo após o fim de janeiro, desembolsando o valor de R$ 26 milhões, em três parcelas anuais. Em seu primeiro ano com a camisa do Peixe, o meia foi apenas emprestado pelo Krasnodar, da Rússia.

Cueva não participa das atividades ao lado de seus companheiros no CT Rei Pelé desde terça-feira. O Santos estuda entrar com uma ação na Fifa, alegando que o peruano abandonou seu compromisso com o Peixe, como informou o Lance. Até o momento, o contrato do meia junto ao Alvinegro Praiano ainda não foi rescindido.