Entenda por que o Santos aceita trazer Jean Lucas sem fixar valor de compra

O Santos negocia a contratação de Jean Lucas, do Flamengo, por empréstimo até dezembro de 2019, sem fixar um valor para compra.

Conforme informação publicada por A Tribuna, a chegada de Ronaldo foi vetada pelo Rubro-Negro. No caso dele, a quantia estipulada para aquisição seria de 3 milhões de euros (R$ 12,6 mi).

Sem Ronaldo, o Peixe voltou à carga pelo também volante Jean Lucas, prioridade no início da negociação pela venda de Bruno Henrique. À época, o Rubro-Negro não liberou o jogador à espera de propostas do futebol europeu.

Com o fechamento da janela de transferências, Jean ficou e viu concorrência pesada sob o comando de Abel Braga. Dessa forma, o Flamengo optou em ficar com Ronaldo e negociar outro prata da casa, para valorizá-lo onde tenha mais chance de ser titular.

O Alvinegro aceitou a condição de não ter um valor de compra fixado pois aposta no ganho técnico durante a temporada e sabe da chance quase nula da permanência – o Rubro-Negro gostaria de pelo menos 20 milhões de euros (R$ 84 mi) pela revelação.

Com o “ok” do Flamengo pelo empréstimo de Jean Lucas, o Santos agora negocia com seu empresário os detalhes do contrato e espera anunciar o meio-campista ainda nessa semana.

