Entenda por que Jesualdo pede Pituca “fora de posição” no Santos

Diego Pituca vive um 2020 diferente sob o comando de Jesualdo Ferreira no Santos. O meio-campista tem tentado se adaptar a funções bem diferentes em campo.

Pituca é meia de origem, mas se acostumou a atuar como primeiro ou segundo volante no Peixe nos últimos anos. Com Jesualdo, ele é meia e até ponta.

Jesualdo Ferreira enxerga o esquema tático 4-3-3, seu preferido, com um camisa 5, um 8 e um 10, à moda antiga, com um meia pela esquerda e outro pela direita. Nesse desenho, Pituca foi à frente.

Jesualdo viu Alison e Jobson como o 5, Diego Pituca e Jobson como o 8 e Sánchez e Evandro como o 10. Diante da instabilidade nas últimas semanas, o português fez algumas trocas, como Pituca ao lado de Jobson e Evandro de 5.

O treinador tem conversado com Diego Pituca para que resgate as características de armador do início da carreira e use sua força física pelo lado do campo. O jogador, antes desanimado com as críticas do torcedor, tem se sentido mais à vontade e espera por desempenho melhor na sequência da temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com