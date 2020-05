Entenda por que a renovação de Yuri Alberto no Santos é “improvável”

Yuri Alberto tem contrato com o Santos até 31 de julho deste ano. O Peixe tem conversas preliminares sobre a renovação há alguns meses, mas não conseguiu nenhum avanço significativo.

Dessa forma, a permanência é “improvável”, palavra utilizada por gente próxima ao Menino da Vila e também por dirigentes do Alvinegro.

Mesmo assim, o presidente José Carlos Peres se apoia em estratégia que deu “meio certo” e mantém discurso otimista.

“A única renovação em vista é do Yuri Alberto, onde o Santos tem direito da renovação por ser o segundo contrato profissional”, resumiu Peres, em contato rápido com a Gazeta Esportiva.

O cenário é o seguinte: Yuri fez o primeiro contrato profissional em 2017. Três anos depois, pede valorização salarial, além das tradicionais luvas pela assinatura do acordo. E o Santos não tem dinheiro – afetado pela crise financeira em meio ao novo coronavírus, pagou 30% do salário aos atletas.

Mais do que combinar determinado valor com acréscimo, a preocupação é poder arcar com ele por mês – caso semelhante ao do zagueiro Lucas Veríssimo.

Yuri Alberto é monitorado por alguns clubes da Europa há anos e a tendência é de migrar para o exterior. Ele, familiares e empresários não descartam a renovação, mas o próprio centroavante admite a complexidade.

“Não é algo tão simples. Há uma série de questões que irão pesar e a mais importante é me sentir valorizado dentro do clube”, disse Yuri, à Gazeta, em abril.

Artilheiro nas categorias de base, Yuri Alberto tem 19 anos e ganhou espaço sob o comando de Jesualdo Ferreira nesta temporada. Ele fez um gol em cinco jogos desde o retorno do Pré-Olímpico com a seleção brasileira.

