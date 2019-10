Em meio a homenagens, Pelé completa 79 anos de idade

Nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, Pelé completa 79 anos de idade. E o ex-jogador, considerado o Rei do Futebol, já começou o dia recebendo diversas homenagens, a começar pelo Santos, time pelo qual o camisa 10 disputou 1116 partidas entre os anos de 1956 e 1974.

Com a camisa do alvinegro praiano, Pelé anotou nada menos que 1091 dos 1282 gols da carreira, tendo conquistado, dentre outros títulos, 10 estaduais, seis do Campeonato Brasileiro, dois da Copa Libertadores e dois Mundiais.

23 de outubro de 1940. A data mais importante da história do esporte. O dia em que Edson Arantes do Nascimento, o nosso @Pele, chegou a esse mundo. Feliz aniversário, Rei! Obrigado por todas as histórias que vivemos juntos. Você é eterno!#SemanaPele #PELÉ79 👑 pic.twitter.com/cUEWaqlVaB — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 23, 2019



“23 de outubro de 1940. A data mais importante da história do esporte. O dia em que Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, chegou a esse mundo. Feliz aniversário, Rei! Obrigado por todas as histórias que vivemos juntos. Você é eterno!”, escreveu o perfil oficial do Peixe no Twitter.

👑🇧🇷 Vida longa ao Rei! Bicampeão da #Libertadores (1962-63) e artilheiro da Copa em 1965, @Pele completa hoje 79 anos! ⚪️⚫️ O ídolo marcou 1️⃣7️⃣ gols em três edições do torneio com a camisa do @SantosFC, vencendo o #Boca na Bombonera. 🥳👏 Parabéns! #pele79 #GloriaEterna pic.twitter.com/1pIaa1kKOI — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2019

O perfil oficial da Libertadores no Twitter também se manifestou sobre o aniversário do Rei, relembrando o título conquistado pelo Santos sobre o Boca Juniors em 1963.

“Vida longa ao Rei! Bicampeão da #Libertadores (1962-63) e artilheiro da Copa em 1965, Pelé completa hoje 79 anos! O ídolo marcou 17 gols em três edições do torneio com a camisa do Santos, vencendo o Boca na Bombonera. Parabéns!”, escreveu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com