Em meio à crise do coronavírus, Tailson detalha rotina durante quarentena

Após a paralisação de todas as competições devido a pandemia do novo coronavírus, atletas do Brasil inteiro estão afastados dos centros de treinamentos. Diante desse cenário, o jovem Tailson, do Santos, comentou a respeito da decisão tomada pela diretoria dos clubes.

“Os clubes fizeram o certo, temos de ficar em casa, respeitar as ordens dos órgãos públicos, só assim vamos conseguir sair dessa o quanto antes. Temos que cuidar das nossas famílias, momento de responsabilidade”, comentou.

De olho no fim da quarentena, o atacante de 21 anos comentou a respeito da importância de seguir as recomendações da comissão técnica do Peixe.

“Tenho treinado em casa, feito os exercícios que o Santos nos passou, seguindo à risca aquela cartilha. Apesar de estarmos dentro de casa, temos que buscar nos manter em forma”, destacou, acrescentando sobre alguns dos seus passatempos durante a quarentena.

“Tenho aproveitado esse tempo para jogar videogame, jogar FIFA e assistir filme e série”, finalizou.

