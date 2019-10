Em homenagem a Pelé, camisa 10 do Santos terá coroa no escudo

Nesta quarta-feira, Pelé completa 79 anos de idade, e o Santos resolveu prestar uma homenagem ao Rei do Futebol. O clube anunciou que, até o final da atual temporada, a camisa 10, que era a usada pelo atacante, terá uma coroa acima do escudo do Peixe.

Em nota oficial publicada em seu site, o Santos define Pelé como o maior atleta de todos os tempos, citando também a eterna magia da camisa 10 do clube alvinegro.

“Todas as homenagens são poucas para ele. Pelé é e sempre será o maior de todos. A camisa 10 se transformou em uma mística que ultrapassa o esporte. A coroa é símbolo da majestade do futebol, do homem que ajudou a parar uma guerra, que ganhou tudo o que um jogador poderia alcançar. O Rei não tem apenas o amor do torcedor do futebol, mas a admiração de quem ama qualquer tipo de esporte. E como diz nosso ídolo eterno Pepe, o Pelé não é desse planeta”, disse o presidente José Carlos Peres.

O atual dono da camisa 10 santista é o venezuelano Yeferson Soteldo, um dos principais destaques do atual elenco. Assim, no próximo sábado, às 17h (horário de Brasília), diante do Corinthians, em Itaquera, o atacante já deve ostentar a coroa acima do escudo do Peixe em seu uniforme.

