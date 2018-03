Donizete ganha sobrevida no Santos e não deve mais ser emprestado

O técnico Jair Ventura surpreendeu ao inscrever Leandro Donizete nas fases finais do Campeonato Paulista. O volante não esteve nos planos do Santos até esse mês de março e foi oferecido para Atlético-MG, América-MG e Coritiba.

O experiente jogador de 35 anos não apenas foi inscrito, como ficou no banco de reservas no empate em 0 a 0 com o Botafogo no último domingo, em Ribeirão Preto. Jair optou por uma chance ao atleta pelo esforço nos treinamentos e pela falta de volantes de boa marcação, como Alison e Guilherme Nunes.

Diante desse cenário, Donizete não deve mais ser emprestado, mesmo recebendo cerca de R$ 300 mil por mês. O contrato vai até o dia 31 de dezembro de 2019.

“Ele não vai sair. E acredito que o Jair vai precisar na fase de mata-mata do Campeonato Paulista e Libertadores e também no Brasileiro. Ele não precisa, mas vai poder mostrar o seu valor. Nunca teve oportunidade de fazer cinco partidas seguidas. Seu contrato vai até 2019 e ele não tem interesse em sair. Está muito feliz com a oportunidade dada”, disse o empresário Edson Khodor, à Gazeta Esportiva.

Com sobrevida no Peixe, Leandro Donizete pode ficar à disposição no jogo de volta das quartas de final do Paulistão contra o Botafogo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Uma vitória simples classifica o alvinegro para a semifinal.