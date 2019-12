Dívida e lesão tornam incerto o futuro de Leandro Donizete no Santos

Leandro Donizete tem contrato com o Santos até a próxima terça-feira, último dia do ano. Mesmo assim, pode ficar mais tempo no Peixe.

O volante de 37 anos está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho direito, feita durante a passagem pelo América-MG, e só sairá se estiver 100% – esse motivo fez o empréstimo ser renovado três vezes. O departamento médico do Alvinegro e um especialista contratado pelo atleta farão a avaliação final nos próximos dias.

Outro problema é uma dívida do Santos com o jogador em salários. Um advogado de Donizete conversa com o departamento jurídico do Peixe para definir a situação.

“Estamos com algumas situações (clubes interessados), mas nada definido. O Santos tem que fazer a rescisão com todos os acertos que estão pendentes. Donizete vai me passar tudo que devem, não sei mencionar ainda. Nosso jurídico vai conferir com o departamento responsável no Santos”, explicou Edson Khodor, empresário de Leandro Donizete, à Gazeta Esportiva.

Donizete foi contratado no fim de 2016, depois de não renovar com o Atlético-MG, e nunca agradou o torcedor santista. Foram 23 partidas ao todo. O Alvinegro tinha que pagar 75% do salário do meio-campista no América, o equivalente a R$ 225 mil. A saída representará alívio financeiro para a diretoria.