Diretoria pensa em solução caseira para o comando do Santos B em 2020

O superintendente de futebol Paulo Autuori anunciou o retorno do Santos B em 2020. E a diretoria avalia uma solução caseira para o elenco.

O Peixe pensa em efetivar Márcio Zanardi, atualmente, no sub-20. Ele e os demais membros da comissão técnica cuidariam do time majoritariamente composto por atletas de até 21 anos e teriam a facilidade de conhecer os jogadores para adiantar o planejamento e mapear possíveis reforços.

Se Zanardi for promovido, Márcio Griggio, treinador do sub-17, poderia assumir o 20. Essa e outras possibilidades serão analisadas pelo Alvinegro nas próximas semanas.

Autuori explicou, em entrevista coletiva na última segunfa-feira, a importância do segundo time para dar maior tempo de formação e transição aos atletas das categorias de base.

“Nessa metodologia, do sparring (jogadores da base que treinam com o técnico Jorge Sampaoli), vamos criar o Santos B. Santos vai usar esses (da própria base) e contratar jogadores de até 21 anos. Objetivo é ter condição de ter equipe próxima do que a equipe principal faz. É fundamental que isso ocorra”, afirmou Paulo Autuori.

“Existe competições e calendário sub-23 (Copa Paulista e Campeonato Brasileiro de Aspirantes). Equipe será composta basicamente com jogadores da formação. Prospectar, captar, selecionar, transição e exposição, são cinco fases. Transição é isso, continuar o desenvolvimento individual e ideia coletiva que tem a ver com a primeira equipe. A partir desse momento é impensável manter grupo só com esse número de jogadores. Alguns jogadores terão que vir e, por política definida pelo clube, virão com até 21 anos”, completou.

Diferentemente do Atlético-PR, onde Paulo Autuori trabalhou recentemente, o Santos B não disputará o Estadual. Os destaques serão observados por Sampaoli periodicamente. Neste ano, a equipe sub-20 disputou torneios sub-23, como o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.