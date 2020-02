Diogo Vitor tem filho internado, mas prevê data de retorno ao Santos

Diogo Vitor passa por mais um momento delicado na carreira. O meia-atacante do Santos tem o filho, nascido em dezembro, internado em Minas Gerais há alguns dias.

Os representantes do jogador preferem não citar qual é a doença, mas admitem o risco de vida. O filho reagiu nas últimas horas depois da situação ter estado crítica. A expectativa é de melhora definitiva nesta semana. O caso foi inicialmente publicado pelo UOL.

O estafe do atleta enviou médicos de São Paulo para Minas em uma tentativa de tranquilizar Diogo. Ele está abalado e comunicou ao Peixe o problema, porém, o clube não tem atualizações com frequência. A expectativa é de voltar a trabalhar pelo Santos B a partir de segunda-feira.

Diogo Vitor foi suspenso em exame antidoping ainda no Campeonato Paulista de 2018 e esteve um ano e meio afastado pelo uso de cocaína. Desde o retorno, o jovem de 23 anos alternou momentos de extrema dedicação, com perda rápida de peso, e de indisciplina, com faltas sem justificativa.

Diogo tem contrato com o Santos até 16 de fevereiro de 2021. Não há, neste momento, qualquer conversa pela renovação.

