Diogo Vitor inicia trabalhos com personal para recuperar forma no Santos

De olho na temporada de 2020, Diogo Vitor passou a trabalhar individualmente com um preparador físico para poder retomar a rotina de atleta no Santos. Fora dos campos desde abril de 2018, o meia-atacante tenta reiniciar sua carreira após uma suspensão por doping.

O profissional que tem trabalhado com Diogo Vitor é Sergio Peres Neto, que também acompanha outros atletas do Peixe como Everson e Uribe. As atividades comandadas pelo preparador físico têm sido mais leves, com o intuito de recuperar aos pouco a forma física do jogador de 22 anos.

Diogo Vitor realizou uma série de exames clínicos e físicos no Santos recentemente. A expectativa do clube é que o atleta possa começar a treinar na próxima semana.

O meia-atacante está com alguns quilos a mais depois da suspensão por doping. Ainda assim, o Santos acredita que ele pode estar bem fisicamente para a pré-temporada de 2020.

A última vez que Diogo Vitor esteve em campo foi no dia 5 de abril de 2018, diante do Estudiantes, pela Libertadores da América. O atleta foi suspenso por 18 meses após um exame flagrar o uso de cocaína.

