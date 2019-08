“Destaque silencioso” do sub-20 pode ser novidade do Santos contra o Cruzeiro

O Santos pode ter mais um Menino da Vila relacionado pela primeira vez. O meia Wesley foi avisado nesta terça-feira sobre a possibilidade de enfrentar o Cruzeiro no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wesley Santos ficou fora dos convocados para a partida contra o São Paulo nesta quarta, no Morumbi, pelo Brasileiro Sub-20, e também diante do Vitória, quinta, no Ulrico Mursa, pelo Brasileiro de Aspirantes.

O jovem de 18 anos ficará ausente dos compromissos da base para ser observado de perto pelo técnico Jorge Sampaoli no CT Rei Pelé. Se o desempenho continuar satisfatório, ele deve viajar para pelo Horizonte.

Wesley é muito bem avaliado por Márcio Zanardi. O treinador do sub-20 alertou Sampaoli sobre o talento do jogador e o argentino concordou ao vê-lo entre os sparrings.

Wesley Santos é um “destaque silencioso” do sub-20. Sem o mesmo status de outros meias, como Anderson Ceará e Lucas Lourenço, o jovem tem 13 gols em partidas oficiais em 2019, além de seis em amistosos.

Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Wesley está no Peixe desde 2017 e tem contrato profissional até 30 de junho de 2021.