Destaque na base do Santos, Renanzinho inicia “Projeto Rodrygo”

Renanzinho, um dos grandes destaques das categorias de base do Santos, iniciou o “Projeto Rodrygo”. O atacante de 11 anos assinou com a Un1que Football, empresa gestora da carreira de Rodrygo, atualmente no Real Madrid.

Assim como Rodrygo, preparado desde a infância, Renan terá um plano de carreira com direito a estudo de idiomas, acompanhamento escolar e psicológico e media training. Fenômeno no futsal, o garoto começa a se destacar também no campo, pelo sub-11.

Renan superou o próprio Rodrygo e Neymar ao ser o mais novo a assinar contrato com a Nike, com 10 anos, e foi eleito o melhor jogador sub-9 do mundo em 2017, depois da disputa do World Futsal Cup, na Espanha.

Renanzinho foi revelado em São Caetano do Sul, por meio de um dos centros de treinamentos de futsal de Falcão. O craque já publicou lances do pupilo nas redes sociais e o chamou para jogos festivos. O jovem também é próximo ao uruguaio Carlos Sánchez. As famílias se acercaram por causa da amizade dos filhos. Renan comemorou seu aniversário na casa do meio-campista, com a companhia de Everson e Derlis González.