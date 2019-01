Derlis González pede para ser negociado pelo Santos

Derlis González pediu ao técnico Jorge Sampaoli e à diretoria do Santos para sair. O atacante está descontente e quer ser emprestado para outro clube – ele está cedido ao Peixe pelo Dínamo de Kiev-UCR até julho de 2020, em troca por Vitor Bueno.

O paraguaio ficou chateado com o atraso nos direitos de imagem e vê desorganização em alguns aspectos no Alvinegro. Com isso, ficou fora da primeira lista do Campeonato Paulista.

O Santos conta com Derlis e tentará convencê-lo a ficar, mas, enquanto isso, Sampaoli preferiu deixá-lo fora. Ele foi titular no amistoso diante do Corinthians, no último domingo, e perdeu a vaga nos treinamentos para Carlos Sánchez.

O goleiro Vladimir também pediu para ser negociado e procura um clube para ser emprestado. Daniel Guedes, que não empolgou a comissão técnica, deve ser liberado, assim como Eduardo Sasha. Eles, porém, gostariam de ficar. Noguera, Cleber Reis, Rafael Longuine e Rodrigão não estão nos planos.