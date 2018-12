Derlis González deve seguir no Santos, mas não descarta jogar no Cerro

Derlis González teve o seu nome ligado ao Cerro Porteño, clube que seu pai é torcedor, no entanto, o jogador paraguaio descartou deixar o Santos no momento em entrevista após partida beneficente em seu país natal.

“Ainda tenho um contrato para cumprir no exterior e, por causa disso, vai ser difícil jogar no Cerro. Mas isso não é algo que descarto no futuro”, declarou o atacante de 24 anos, que chegou no meio de 2018 ao Peixe.

O contrato a que Derlis se refere é o acordo de dois anos de empréstimo a equipe da Vila Belmiro, que cedeu Vitor ao Dinamo Kiev pelo mesmo período para poder contar com o atleta da seleção paraguaia em seu elenco.

Na última temporada, marcou um gol e deu cinco assistências em 17 partidas após ter entrado em campo em 33 oportunidades, balançando as redes adversárias três oportunidades e ter dado sete passes para gols em 2017/18 no futebol ucraniano.