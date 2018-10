Derlis fala de futebol na praia de Santos com crianças: “Linda tarde”

Derlis González aproveitou a folga na última segunda-feira para ir à praia de Santos com familiares e amigos do Paraguai. E lá, o atacante jogou bola com desconhecidos.

O jogador do Peixe lembrou da infância humilde em Mariano Roque Alonso, no Paraguai, cidade com menos de 100 mil habitantes.

“Eu sou um jovem que nas férias aproveito ao máximo, com primos e amigos, compartilho momentos. Comecei em bairro pequeno, assim como todos, e gosto de compartilhar com eles. Ontem tive essa possibilidade de ir à praia e joguei com alguns meninos. Foi uma linda tarde”, disse Derlis, em entrevista coletiva.

Derlis não é titular absoluto com o técnico Cuca, mas tem jogado regularmente, seja como titular ou como reserva. O paraguaio se sente parte do Santos há muito tempo.

“Eu sempre trato de fazer meu trabalho e estar preparado para jogar primeiro ou segundo tempo. É o técnico quem decide quem começa e quem entra depois”, afirmou o atacante.

“É importante que a torcida apoie. Cheguei em clube grande e senti como se estivesse há muito tempo. Quero desfrutar disso e isso se ganha em campo”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com