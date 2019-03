Cueva vê início abaixo da expectativa do Santos e brinca sobre Carnaval

Cueva jogou três jogos no Santos e esperava mais de si mesmo. Foram duas vitórias contra Mirassol e Guarani e o empate diante do Palmeiras, sem gol ou assistências. O peruano tem a chance de melhorar seu desempenho diante do Oeste neste sábado, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

“Falta muito, não tive o desempenho que queria ainda, não jogar muitas vezes seguidas, mas não são desculpas para dizer que não estou bem. Posso dar mais e é o princípio de algo bom. É uma oportunidade em um clube grande para me esforçar e corresponder”, disse Cueva, em entrevista coletiva.

O peruano desconversou sobre curtir o Carnaval e elogiou a cidade de Santos – o Peixe deve ter folga no domingo e na segunda-feira.

“Não, há que seguir trabalhando (risos)”, afirmou.

“Adaptação boa, cidade é boa, gosto de morar aqui. Estou feliz, gosto de tudo que vou conhecendo e principalmente aqui por essa oportunidade na vida”, concluiu.