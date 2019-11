Cueva treina com time do Peru e prevê volta ao Santos na segunda

Christian Cueva surpreendeu ao aparecer no treino do Cesar Vallejo, da primeira divisão do Peru, nesta quinta-feira. O meia pediu para participar da atividade para manter a forma física durante viagem ao seu país.

Cueva conversou com o Santos na semana passada sobre passar alguns dias no Peru para resolver problemas pessoais e procurar um novo clube. A programação inclui viajar no domingo e treinar pelo Peixe na segunda-feira, no CT Rei Pelé, provavelmente com outros atletas fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli. O Alvinegro não confirma.

Antes da viagem, Cueva assinou um documento no Santos. Ele será descontado pelos dias de ausência. O meia recebe o maior salário do elenco – cerca de R$ 600 mil.

“Cueva tem muitos problemas e todos sabem. Estamos analisando várias perspectivas sobre seu futuro. Enquanto isso, não treinará com o grupo. A possibilidade é de que apareça alguma coisa para que o clube possa pensar. Não joga mais no Santos neste ano. A ideia é fazer algo para ele fora do Santos no ano que vem”, disse o superintendente Paulo Autuori, em entrevista coletiva recente.

Cueva está emprestado pelo Krasnodar (RUS) até janeiro. O contrato tem cláusula de compra obrigatória no valor de R$ 23 milhões, em três parcelas anuais. O Santos tentará repassar a dívida para algum clube a partir de dezembro, na reabertura da janela internacional de transferências.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com