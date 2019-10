Cueva pede para viajar ao Peru; Santos descontará ausência no salário

Christian Cueva não joga mais pelo Santos em 2019. Paulo Autuori, superintendente de futebol do Peixe, confirmou que o peruano treinará separado do grupo e irá em busca de um novo rumo para a sua carreira na próxima temporada. Além disso, conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o jogador será liberado para viajar ao Peru e, durante esse período, terá seu salário descontado.

O meio-campista não compareceu ao treino do último sábado, em trabalho para os não relacionados, e foi afastado. Cueva treinará nesta quarta-feira à tarde com os jogadores fora dos planos de Jorge Sampaoli e viajará na quinta para o Peru, onde ficará por pelo menos uma semana. Em seu país natal, a ideia é que o atleta resolva questões pessoais e, sobretudo, defina, junto da família e empresários quais são seus objetivos para a sequência da carreira como jogador profissional.

Além disso, Cueva assinou um termo que prevê um desconto em seu salário durante o período em que estiver fora. O Santos quis se precaver de novos atos de indisciplina do armador.

“Cueva tem muitos problemas e todos sabem. Estamos analisando várias perspectivas sobre seu futuro. Enquanto isso, não treinará com o grupo. A possibilidade é de que apareça alguma coisa para que o clube possa pensar. Não joga mais no Santos neste ano. A ideia é fazer algo para ele fora do Santos no ano que vem”, disse Autuori, em entrevista coletiva.

O objetivo do Peixe com a liberação é que, Cueva, enfim, possa resolver os seus problemas pessoais e, sobretudo, volte mais comprometido profissionalmente, a fim de evitar novas faltas em treinos e episódios polêmicos fora de campo. O Alvinegro aguarda por propostas a partir da próxima semana.