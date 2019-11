Cueva e mais três: saiba como é a rotina de treinos dos “afastados” no Santos

O Santos de Jorge Sampaoli, elenco profissional e jogadores da base no dia a dia do CT Rei Pelé todo mundo conhece. Mas há um grupo muito menor, com realidade bem diferente.

Quatro atletas não estão nos planos de Sampaoli e treinam em horário diferente, às vezes até em período de almoço: Christian Cueva, Matheus Ribeiro, Alan Cardoso e Patrick Valverde.

Cueva foi afastado recentemente, após se envolver em confusão numa casa de show em Santos. Matheus Ribeiro teve algumas oportunidades depois do Peixe pedir o fim do empréstimo ao Figueirense, mas não empolgou a comissão técnica e deve ser negociado.

Alan e Patrick têm 21 anos, estouraram a idade do sub-20 e vivem a expectativa de atuar pelo time B do Alvinegro a partir de 2020.

O dia a dia no CT é acompanhado pelo preparador físico Marco Alejandro, um roupeiro e um massagista. Os trabalhos são limitados por causa do número baixo de jogadores.

As atividades em campo costumam ter futmesa no aquecimento e se baseiam normalmente em espaço reduzido: manutenção da posse de bola, gol “caixote”…

Diogo Vitor, em processo de recondicionamento físico e técnico, pode “reforçar” este grupo. O meia-atacante está de volta após suspensão em exame antidoping.

