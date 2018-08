Cuca brinca sobre pedido de Sánchez no Santos: “Vamos trazer Cavani e Suárez”

Em entrevista coletiva no dia 7 de agosto, Carlos Sánchez disse que o Santos poderia se beneficiar do estilo uruguaio de atuar, com um 4-4-2 e maior segurança em defensiva. Bem-humorado, o técnico Cuca respondeu à sugestão do meio-campista.

“Tem que manter a tranquilidade. Como fizemos muito no Uruguai… Uruguai ganhava de 1 a 0, 2 a 1, com resultado justo. Mas resultados curtos vêm de um esforço bárbaro para ganhar. Depois de tantas chances, pode sair um gol só. Tem que converter as oportunidades para pegar confiança, aliviar, e poder fazer mais gols. Ocasiões se criam com a tranquilidade e aí é ter concentração para concretizar”, disse Sánchez.

“Vamos trazer Cavani e Suárez. Fala para o Sánchez isso (risos). Tá fechado! Jogar como Uruguai? É uma boa, uma boa, vamos trabalhar isso também”, respondeu Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.