Criticado pela torcida do Santos, Ferraz desabafa: ‘Mal consegui andar’

Antes mesmo da derrota para o Barcelona de Guaiaquil, na última quarta-feira, que culminou com a eliminação do Santos na Libertadores, Victor Ferraz já tinha sido ‘alvo’ da torcida, já que sofreu com lombalgia e não teve condições de entrar em campo. Nesta terça, o lateral-direito utilizou as redes sociais para desabafar, dizendo que mal tem conseguido andar.

“Segunda-feira, 18 de setembro de 2017, é um dia que jamais vai sair da minha memória. Tudo caminhava bem. Único jogador a jogar todas as partidas da competição (Libertadores), invicto, com bom resultado fora de casa, jogo na Vila Belmiro, onde eu adoro jogar e poucas vezes perdi, ruas de fogo, estádio lotado, pressão no adversário… O cenário perfeito. Até que, no aquecimento daquela segunda-feira, em um lance sozinho, eu “travei” a coluna. Me joguei no chão e daquele dia até esse momento mal tenho conseguido andar. Assistir o meu time ser eliminado da cama do CT, mal conseguindo me mover, depois de tantos anos buscando aquele momento… Me arrisco a dizer que foi o pior dia da minha vida depois da morte do meu avô”, disse Ferraz.

“Escrevo esse post nesse momento para alguns que falam que “os jogadores não estão nem aí” e também para aqueles que gostam de futebol – crianças, torcedores e etc. Não pensam que SÓ jogamos por dinheiro. Muito se fala disso, que o amor à camisa acabou, todos são mercenários e não existe gratidão… Pelo contrário. Estou no clube há muitos anos e me orgulho de participar de uma geração (um grupo) que honra e tem prazer na camisa que veste. Sei que muitos sonharam com o tetra, nós também, mas, infelizmente, dessa vez não foi possível. O ano não acabou, continuaremos nossa luta, tentaremos fazer nossa parte da melhor forma possível para que no próximo ano o post tenha um final diferente. Contamos como sempre com o apoio de vocês! Obrigado por todas as mensagens de orações pela minha recuperação”, concluiu Victor em seu Instagram.

Ainda com muitas dores, Victor Ferraz tem feito tratamento em dois períodos no CT Rei Pelé com fisioterapia e massagens. O camisa 4 não tem prazo para o retorno. O lateral enfrentou o mesmo problema em 2015. Sem ele, Daniel Guedes tem sido o titular.