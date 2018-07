Copa e feriado fazem Santos “se redimir” em pagamento de salários

O Santos pagou, com um dia de antecedência, os salários de junho nesta quinta-feira. Preocupado com o prazo, o Peixe se antecipou para evitar um novo atraso.

Com jogos do Brasil e meio-período de trabalho na sexta e terça-feira, além do feriado de 9 de julho em São Paulo, pela Revolução Constitucionalista de 1932, o alvinegro evitou o risco de depósito tardio e surpreendeu os funcionários.

As transferências do mês de maio atrasaram e só foram realizadas no dia 12 de junho. Na ocasião, o Santos alegou problema no sistema da folha de pagamento.

O Peixe tem dificuldade financeira mensal para arcar com os vencimentos. Os cofres terão um alívio no fim de julho, com a primeira parcela da venda de Rodrygo ao Real Madrid: 20 milhões de euros (R$ 86 mi).