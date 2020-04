Conselho do Santos tenta “reunião online”, mas esbarra na tecnologia

O Conselho Deliberativo do Santos tentou uma reunião online em meio ao isolamento social causado pelo novo coronavírus, mas esbarrou na falta de tecnologia do clube.

O presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, tentou um encontro informal para atualizar assuntos pendentes, porém, recebeu uma notícia ruim do Peixe.

“Na semana retrasada mantive contato com o responsável pela TI (Tecnologia da Informação) do clube passando a ideia de programar uma reunião virtual com os conselheiros, sem nenhum caráter oficial ou estatutário, apenas com o intuito de atualizar alguns assuntos e manter contato com os conselheiros. Infelizmente não foi possível, alegaram que o clube não possui estrutura”, disse Marcelo, à Gazeta Esportiva.

De acordo com a apuração da reportagem, o Santos tentou maneiras gratuitas de produzir a videoconferência, mas recuou ao ler sobre falhas de segurança após pesquisas realizadas na internet. Com dificuldades financeiras, o Peixe tenta reduzir os custos do departamento, sem qualquer previsão de investimento. O Internacional, por exemplo, realizou uma reunião virtual com sucesso na última semana.

“Na verdade, o clube já deveria ter um sistema para controlar todas as suas atividades, sem depender de terceiros, como por exemplo, a própria informatização da secretaria (social) com todos os dados sem depender de empresas externas contratadas. É inevitável que se façam investimentos para dar segurança a todos os procedimentos, adaptados ao Estatuto, também em questões jurídicas para dar legalidade a todos os atos. A presença em reuniões e as votações no próprio plenário do Conselho já deveriam ser eletrônicas e informatizadas. Cada conselheiro com sua senha de acesso… Inadmissível não utilizarmos esses recursos e ferramentas”, completou Marcelo Teixeira.

A última reunião do Conselho do Santos ocorreu em 26 de novembro. Um encontro seria realizado em 16 de março e previa votação sobre as contas reprovadas em 2018, mas precisou ser cancelado por causa da quarentena.

