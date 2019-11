Conselho do Santos aprova orçamento “racional” para 2020; gestão reclama

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, por ampla maioria, a previsão orçamentária para 2020 com emendas sugeridas pelo Conselho Fiscal em reunião na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

O documento prevê R$ 69 milhões (média dos últimos anos) com venda de jogadores e custo total em R$ 249 milhões. O CF pede R$ 68 milhões em redução de custos para o objetivo de alcançar R$ 35 milhões em supéravit no fim do ano que vem. Não há estimativa para compra de atletas.

“É preciso colocar os pés no chão e partir para a razão. Clube não suportará mais atos populistas”, diz trecho do relatório do Conselho Fiscal.

“Projetar uma redução dos custos operacionais nos montantes sugeridos pelo Conselho Fiscal, ao mesmo tempo em que completamente inexequíveis, dadas as características e natureza dos contratos de trabalho dos atletas profissionais, também criaria um impacto sem precedentes na continuidade do planejamento do futebol, sobretudo em ano de participação na Copa Libertadores da América”, afirma documento assinado pelo presidente José Carlos Peres e divulgado no Portal da Transparência.

Os valores aprovados são bem diferentes do sugerido pelo Comitê de Gestão. Em 31 de outubro, a peça orçamentária recomendada foi de custos em R$ 351 milhões, com R$ 171 milhões de vendas e superávit de R$ 65 mi.

Em 14 de novembro, a proposta foi revisada para R$ 311 milhões em gastos, R$ 131 milhões em vendas e superávit de R$ 35 mi. Mesmo com 25% a menos no departamento de futebol, essa opção foi recusada pelo Conselho Fiscal e posteriormente pelo Conselho Deliberativo.

Com receita menor e sem valor previsto para reforçar elenco, o Santos diminui as chances de manter Jorge Sampaoli para 2020. O técnico só ficará se sentir o elenco preparado para a conquista de títulos.

