Conselho do Santos aprova novos membros para o Comitê de Gestão

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou os quatro novos membros do Comitê de Gestão indicados pelo presidente José Carlos Peres em reunião na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro: Anilton Perão, José Carbone, Matheus Del Corso Rodrigues e Paulo Schiff.

As aprovações dos três primeiros foram feitas por ampla maioria. O trio foi rejeitado em agosto, antes da votação pelo impeachment de Peres. Com Paulo Schiff, o resultado foi mais equilibrado (105 x 60) e precisou de votação nominal. O jornalista e ex-presidente do Conselho foi o último indicado pelo mandatário.

Anilton, José, Matheus e Paulo substituem Andres Rueda, Hanie Issa, José Carlos de Oliveira e Urubatan Helou, que pediram renúncia. Os remanescentes eram, além de Peres e o vice-presidente Orlando Rollo, Estevam Juhas e Pedro Doria.

Com o Comitê de Gestão recomposto e a “revanche” do presidente no Conselho, o Santos pode acelerar o planejamento para 2019. A escolha controversa por Paulo Schiff foi feita justamente para resolver inimizades no órgão – o que não se mostrou tão eficiente por conta da divisão nos votos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com