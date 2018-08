Comitê de Gestão do Santos perde o terceiro membro em um mês

Hanie Issa é mais um a deixar o Comitê de Gestão do Santos. O empresário pediu para sair do colegiado e se junta a Andres Rueda e Urubatan Helou, desligados em julho. Ele alegou pouco tempo para participar das decisões do clube por causa de viagens a negócio. A informação foi inicialmente publicada pelo Santista Roxo.

O CG agora tem seis dos nove membros permitidos: o presidente José Carlos Peres, o vice Orlando Rollo e Pedro Doria, Zé Carlos de Oliveira, Estevam Juhas e Fabio Gaia.

A saída de Andres e Urubatan será registrada em reunião do Conselho Deliberativo na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro. O pedido de Hanie só foi homologado nesta segunda.