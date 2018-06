Comissão técnica do Santos recebe novos materiais e aprimora treinamentos

A comissão técnica do Santos recebeu novos materiais nesta semana. E entre estacas, barreiras e cones encomendados há algum tempo, uma ferramenta chama a atenção e pode fazer certa diferença na dia a dia do elenco no CT Rei Pelé.

Esse objeto da foto acima serve para criar referências nos treinamentos, como na bola parada ou na simulação de uma linha defensiva para testar a infiltração do ataque. O acessório foi utilizado, por exemplo, em trabalho específico com os zagueiros nesta terça-feira. Os defensores experimentaram o tempo de bola indo ao encontro do “atacante”.

Os membros do corpo técnico do Peixe entendem que esse tipo de novo material é importante para criar atividades diferentes, aumentando a motivação dos jogadores. O objetivo é fazer com que os atletas se deparem com desafios cada vez mais estimulantes na rotina do centro de treinamento.

O alvinegro terá tempo de preparação antes de enfrentar o Palmeiras, em clássico no dia 19 de julho, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, amistosos estão marcados para os dias 7 e 10, contra Monterrey e Querétaro, no México.

Enquanto não há reforços, o técnico Jair Ventura pretende aperfeiçoar durante o tempo livre uma formação com quatro atacantes, com Rodrygo mais recuado e Gabigol, Bruno Henrique e Eduardo Sasha à frente.

“Perguntaram dos 4 atacantes e temos chances, jogamos assim contra o Palmeiras. Tem chance de tudo. O dia a dia mostra, jogadores rendem e vamos buscando o encaixe. Não vamos jogar com quatro se não estiverem em excelente momento, assim como três médios. Um negócio que eu acho importante, e eu acho, não é ser dono da razão, é que o treinador não pode engessar um esquema. Eu jogava no 4-2-3-1 na base, joguei com três volantes, losango, quadrado… É adaptar o que tem em mãos e extrair da melhor maneira possível. Sistema vem da característica do jogador e do melhor momento”, disse Jair, em entrevista coletiva na última terça-feira.