Com Zeca, Renato e Kayke, Santos leva 22 atletas para duelo contra o Fla

O técnico Levir Culpi tem três retornos importantes para o embate do Santos contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Pacaembu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperados de lesões, Zeca, Renato e Kayke estão de volta e são as principais novidades na lista de 22 relacionados para o confronto.

Em contrapartida, Victor Ferraz foi vetado pelo DM e está fora. O camisa 4 sofreu uma concussão leve após forte pancada em choque com o equatoriano Miky Arroyo, no duelo contra o Grêmio. Na manhã desta terça, o lateral-direito se apresentou ao Peixe queixando-se de enjoo e dores de cabeça. A tendência é que ele retorne diante do Avaí, no próximo domingo, na Ressacada.

Já o volante Renato deve ser titular do Peixe. Durante atividade no CT Rei Pelé nesta terça, a última antes do jogo, ele entrou na vaga de Alison, que atuou no empate com o Grêmio. O camisa 8 não joga desde o último dia 9 de julho, na vitória sobre o São Paulo, na Vila, por conta de um estiramento na coxa direita.

Zeca e Kayke devem ficar como opções no banco. O lateral-esquerdo tem seu retorno tratado com cautela pela comissão técnica, afinal, ele passou por processo de recondicionamento físico após cirurgia no menisco e lesão muscular na panturrilha, e não atua desde o dia 28 de maio, na derrota para o Cruzeiro.

Enquanto isso, o atacante, que sentiu um edema na coxa esquerda na última semana, perdeu o posto para Ricardo Oliveira.

Por fim, o zagueiro Gustavo Henrique, que está completamente recuperado de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, não foi chamado mais uma vez por opção da comissão técnica.

Sendo assim, o Peixe deve entrar em campo nesta quarta com: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Renato e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Confira a lista com os 22 relacionados:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais: Daniel Guedes, Zeca e Orinho

Volantes: Alison, Leandro Donizete, Renato e Yuri

Meias: Jean Mota, Rafael Longuine, Léo Cittadini, Lucas Lima

Atacantes: Bruno Henrique, Jonathan Copete, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro, Kayke e Vladimir Hernández