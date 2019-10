Com Sánchez em campo, Santos se reapresenta visando o Palmeiras

Após bater o Vasco por 1 a 0 em São Januário, o Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Rei Pelé para um treinamento em dois períodos. O grande destaque ficou por conta de Carlos Sánchez, que apareceu no campo após ser baixa diante dos cariocas.

Depois de se queixar de dores musculares na coxa direita, o uruguaio passou por exames, e nenhuma lesão foi constatada. Assim, voltou ao trabalho e deve ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para a partida desta quarta-feira, diante do Palmeiras, na Vila Belmiro.

Na manhã desta segunda-feira, além de Carlos Sánchez, apenas os reservas trabalharam no campo, e a imprensa só teve acesso aos 10 primeiros minutos da atividade. Já os titulares ficaram na parte interna realizando um trabalho regenerativo.

Já no período da tarde, Sampaoli vai comandar uma outra atividade que teve contar com todo o elenco em campo. No entanto, essa segunda parte do treinamento será totalmente fechada para a imprensa.

Com 44 pontos ganhos, oito a menos que o líder Flamengo, o Santos ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Caso vença o Palmeiras na quarta-feira, o Peixe assume a vice-liderança da tabela.