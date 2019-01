Com reservas e reforços, Santos vence a Portuguesa Santista em jogo-treino

O Santos venceu a Portuguesa Santista por 2 a 0 em jogo-treino disputado na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Os gols foram marcados por Bryan Ruiz e Victor Yan.

O técnico Jorge Sampaoli utilizou os reservas e os reforços Felipe Aguilar e Yeferson Soteldo (a Briosa também usou os suplentes). À espera da rescisão contratual, Ruiz atuou e marcou um gol. Ele não deve permanecer e o Peixe espera por interessados para não precisar liberá-lo de graça – o costarriquenho pediu para sair.

A escalação inicial foi: João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Aguilar, Kaique Rocha e Copete; Yuri, Sandry e Soteldo; Tailson, Eduardo Sasha e Derlis González.

Sampaoli rodou o elenco e fez diversos testes. A ideia do argentino é saber com quem pode contar no Campeonato Paulista – há 11 vagas em aberto e o limite para preencher é 1 de março.

O zagueiro Aguilar e o meia-atacante Soteldo devem estar à disposição contra o São Bento, quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.