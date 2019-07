Com problema no Pacaembu, Santos estuda outras opções em São Paulo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, anunciou à Gazeta Esportiva os quatro próximos jogos do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. E para o segundo turno, há um problema a ser resolvido.

A Comissão de Licenciamento da CBF liberou o Pacaembu nas nove primeiras rodadas do Brasileirão, mesmo sem a iluminação suficiente – o exigido é 800 lux (medida de iluminação); o estádio tem 600 lux.

Agora, o Pacaembu precisa reformar a iluminação para ser liberado pela entidade. Não há, neste momento, posição definida da Prefeitura de São Paulo sobre o tema, até pelo processo de concessão. O Consórcio Patrimônio administrará o espaço nos próximos 35 anos.

Sem interesse em investir no Pacaembu, o Peixe aguarda por novidades e já estuda opções no estado para manter a promessa de 50% em Santos e 50% fora da Baixada Santista.

Uma das alternativas vistas com bons olhos pela diretoria é a Arena Eurobike,, do Botafogo-SP, inaugurado em junho. O espaço tem capacidade para 15 mil torcedores e agora conta com bares, camarotes e suítes.

