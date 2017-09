Com portões abertos, Santos faz rachão na Vila antes do clássico

O Santos já está preparado para encarar o Corinthians, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última atividade antes do clássico, que foi aberta ao público na manhã deste sábado, na Vila Belmiro, o técnico Levir Culpi comandou um rachão e não esboçou o time que entrará em campo.

Apesar do mistério, o comandante deve promover apenas uma mudança na equipe titular. Suspenso, David Braz perderá a vaga para Gustavo Henrique, que vem treinando ao lado de Lucas Veríssimo desde a última semana.

Já o argentino Emiliano Vecchio, que está recuperado de lesão muscular na coxa direita, provavelmente começará no banco de reservas. Matheus Jesus e Luiz Felipe também devem ficar como opções neste domingo.

Nilmar, por sua vez, é desfalque certo. Com conjuntivite, o atacante está descartado no clássico e não deve nem viajar para o Equador, onde o Peixe irá encarar o Barcelona de Guayaquil, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Libertadores.

Funcionários do clube estimam que entre 2 e 3 mil pessoas acompanharam a atividade aberta deste sábado. Os torcedores entraram na Vila em troca de um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas aos moradores do bairro Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá.

O Peixe deve entrar em campo contra o Corinthians com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Alison, Renato e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.