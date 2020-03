Com menos prestígio em 2020, Everson tem início de temporada inseguro no Santos

Everson foi bancado como titular do Santos por Jorge Sampaoli em 2019, desbancando Vanderlei, já que o técnico argentino buscava um goleiro que participasse com maior qualidade da saída de bola. No entanto, esse fator passou a ser menos importante no modelo de jogo de Jesualdo Ferreira e o arqueiro deixou de ter o prestígio que adquiriu no ano passado.

Uma das grandes críticas feitas pelos torcedores do Peixe em relação a Everson é sobre sua saída em bolas levantadas dentro da área. Não é incomum que o goleiro erre o tempo da bola em cruzamentos e chegue atrasado para disputar a bola com atacantes adversários.

Foi assim que Everson falhou em gols contra Guarani e São Paulo. Na jogo de Campinas, o goleiro não conseguiu chegar a tempo de impedir que Rafael Costa cabeceasse para as redes. Já no clássico, o arqueiro saiu para disputar a bola na marca do pênalti, porém não a acertou e Pablo aproveitou a sobra para marcar. Contra o Mirassol, também foi criticado por não ter conseguido defender um cabeceio em sua direção.

Apesar disso, Everson foi o destaque do Santos em duas partidas no Campeonato Paulista. Na estreia, contra o Red Bull Brasil, o goleiro impediu que o Peixe fosse derrotado ao fazer grande defesa na segunda etapa. Já contra a Ferroviária, as equipes não saíram do zero muito por conta do arqueiro, que fez intervenções importantes em um jogo com desempenho ruim do Alvinegro.

Com a saída de Vanderlei para o Grêmio, o reserva imediato do Santos passou a ser Vladimir, que retornou de empréstimo do Avaí. O goleiro revelado pelas categorias de base do Santos recebeu uma oportunidade na vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, porém não foi obrigado a fazer nenhuma defesa na partida.

Mesmo que não esteja em sua melhor fase no Santos, Everson tem sido muito exigido em 2020. De acordo com o Footstats, é o goleiro que mais soma defesas no Paulistão (29 em nove jogos). Até o momento, sofreu oito gols na competição, uma média de 0,9 por partida.