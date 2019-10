Com Jobson titular, Sampaoli faz 1º esboço do Santos para pegar o Ceará

O técnico Jorge Sampaoli fez, na manhã desta terça-feira, o primeiro esboço do Santos para enfrentar o Ceará, quinta, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda sem Derlis González (Paraguai), Felipe Jonatan (seleção olímpica) e Soteldo (Venezuela), Sampaoli escalou três zagueiros e Jobson, que ainda não estreou, no meio-campo. O trio selecionado treinará na manhã desta quarta, quando mudanças devem ocorrer na equipe.

A escalação foi: Everson, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Peres; Jobson, Diego Pituca, Evandro e Carlos Sánchez; Tailson, Venuto e Eduardo Sasha.

O “reserva” contou com Vanderlei, Pará, Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Jorge; Alison, Victor Ferraz e Jean Mota; Marinho, Alexandre Tam e Uribe.

O Peixe é o terceiro colocado no Brasileirão, com 48 pontos, a dois do Palmeiras e a 10 de distância para o líder Flamengo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com