Com falta de zagueiros, Santos promove Kaique Rocha

O Santos terá uma novidade no treinamento da tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé: o zagueiro Kaique Rocha, de 17 anos, trabalhará com o elenco profissional e deve ser opção no banco de reservas contra a Chapecoense, segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente publicada pelo Santista Roxo.

A necessidade vem da falta de defensores à disposição: Lucas Veríssimo e Luiz Felipe estão no departamento médico e Robson Bambu tem contrato apenas até esse sábado e um pré-acordo assinado com o Atlético-PR. O único disponível neste momento é Gustavo Henrique.

Mesmo com Kaique promovido, a tendência é que o volante Yuri forme a dupla de defesa com Gustavo contra a Chape. A comissão técnica adota cautela e não quer queimar o jovem jogador.

Kaique Rocha é visto como grande promessa no clube e, em 2018, passou por um “rodízio”. Foram 30 jogos no sub-17, sete no sub-20 e outros cinco no sub-23, além de cinco pela seleção brasileira sub-17. Três gols foram marcados na temporada.

O zagueiro tem 1,95 m de altura e é técnico – é comum vê-lo driblando atacantes adversários nas categorias de base. Ele passou pela base do São Paulo antes de chegar no Santos, ainda pelo sub-11. No Peixe, conquistou o Paulista sub-13 em 2014 e a Copa Zico sub-15 em 2016.