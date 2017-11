Com entorse no joelho, Braz passará por exames e pode desfalcar Santos

O técnico Elano pode ter um desfalque importante na reta final do Campeonato Brasileiro. Com uma entorse no joelho direito, David Braz deixou o gramado chorando ainda no primeiro tempo da derrota do Santos para o Bahia, na última quinta-feira, na Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro sentiu o problema logo no início da partida, mas decidiu seguir em campo. Porém, ele começou a sentir dor e precisou ser substituído por Luiz Felipe. O joelho do camisa 14 ficou inchado e ele vai passar por exames nesta sexta-feira para saber a gravidade da lesão.

“Se Deus quiser não vai ser nada. Ele acabou virando o joelho no início do jogo”, disse o também zagueiro Lucas Veríssimo.

Vale lembrar que David Braz já havia desfalcado o Peixe na derrota para a Chapecoense, na última segunda, por causa de um edema na coxa esquerda, sofrido no duelo com o Vasco, na última semana.

Caso o camisa 14 não tenha condições de jogo, Luiz Felipe será o titular diante do Grêmio, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.