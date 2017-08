Com duas semanas sem jogos, elenco do Santos ganha três dias de folga

Após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpi optou por dar três dias de folga aos jogadores do elenco do Santos.

Para o comandante, esse tempo de descanso não afetará os treinamentos do time, afinal, o Peixe terá duas semanas livres antes do clássico contra o Corinthians, que acontecerá apenas no próximo dia 10 de setembro, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

“Essa parada é ótima. A pressão é muito forte, jogar quarta e domingo sempre desgasta muito. Esse tempo livre vai servir para os caras irem para casa um pouco, respirarem, e depois pensamos no Corinthians. E pelo que eu estou vendo, vamos ter quase 100% do elenco pronto. Nós temos condições de chegar”, explicou Levir, citando que deve contar com Emiliano Vecchio e Matheus Jesus no clássico.

O argentino segue se recuperando de uma ruptura no músculo adutor da coxa direita e deve voltar a treinar no gramado nesta semana. Já o volante vem participando normalmente das atividades no CT Rei Pelé, mas ainda não adquiriu a forma física ideal.

O elenco do Santos passou a noite de domingo em Belo Horizonte e chegou em São Paulo apenas na manhã desta segunda. Após os três dias de folga, os santistas voltam aos treinos apenas na próxima quinta-feira.